MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de
ABONE OL
13.08.2020 - 18:08 | | AA

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile izlediği Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığına geçti.

Bakan Akar ve komutanlar, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Kabulde, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da bulundu.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzon'da şiddetli yağış can aldı

Trabzon'da şiddetli yağış can aldı

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Bakan Koca duyurdu! 'Yanıtım yarım saat sonra...'

Bakan Koca duyurdu! 'Yanıtım yarım saat sonra...'

Sıradaki Haber