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10.05.2020 - 13:54 | | DHA

Bakan Akar'dan 'Anneler Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla kendini milli ve manevi değerlerimizin korunmasına adayan kahraman Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerinin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Bakan Akar'dan 'Anneler Günü' mesajı

Bakan Akar, 'Anneler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumun temel yapı taşı olan aile ortamında milli ve manevi değerlerle çocukları yetiştiren ve geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayan anneleri gününü kutladı.

'FEDAKARLIKLARI HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR'

Annelere, sağlık, mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür dileyen Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle, kutsal vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği ile 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için en kıymetli varlıkları olan evlatlarını, avuçlarına kına yakarak büyük bir gururla peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönderen saygıdeğer annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla kendini milli ve manevi değerlerimizin korunmasına adayan kahraman Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerinin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugünlere gelmemize vesile olan ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi büyük fedakarlıklarla yetiştiren; çocuklarımızı büyük emeklerle geleceğe hazırlayan ve bizlere daima destek olan saygıdeğer annelerin 'Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyor; kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor; ebediyete intikal etmiş tüm annelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Anneler Günü mesajıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü’nü yayınladığı bir video ile kutladı. Yerlikaya, “Size olan sevgimiz bir güne sığmaz. Bu güzel şehir de, bu güzel vatan da sizlerin eseridir. Evladını vatan toprağına emanet eden annelerimiz başta olmak üzere; tüm annelerimizin gününü tebrik ediyorum” dedi.
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