10.11.2020 - 12:30 | | DHA
Bakan Akar'dan Azerbaycan zaferi açıklaması: Kutluyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zafere ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Objektif değil' diyerek ilan etti: 'Kimse çıkamaz'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğinde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarının notlarının objektif kriterlere göre verildiğini söyleyecek kimse çıkamaz. Batı basınında ülkemize yönelik eleştirilerin gerçek ve samimi temellere dayandığını söyleyecek kimse çıkamaz. Doğu Akdeniz'de somut örneğini gördüğümüz üzere, Türkiye'ye karşı haksız hukuksuz, adaletsiz girişimlerde bulunanların kayıtsız şartsız desteklenmesinin gerekçesini söyleyecek kimse çıkamaz' dedi.