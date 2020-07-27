27.07.2020 - 21:55 | | AA
Bakan Akar'dan Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma erler Caner Mayendağı, Mustafa Dağlı, Kerim Arslan ve Samet Çaldır için taziye mesajı yayımladı.
Akar mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebiMuğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında zanlıya keşif yapılması talebinin de bulunduğu dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Epözdemir, "Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır" dedi.