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27.07.2020 - 21:55 | | AA

Bakan Akar'dan Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma erler Caner Mayendağı, Mustafa Dağlı, Kerim Arslan ve Samet Çaldır için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'dan Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Akar mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Bakan Akardan Mersinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

 

 

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