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HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Akar'dan önemli görüşmeler: Komutanları kabul etti
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16.07.2020 - 21:49 |

Bakan Akar'dan önemli görüşmeler: Komutanları kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti.

Bakan Akar'dan önemli görüşmeler: Komutanları kabul etti

MSB'den yapılan açıklamada, Akar'ın, Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.

Bakan Akardan önemli görüşmeler: Komutanları kabul etti


Bakan Akardan önemli görüşmeler: Komutanları kabul etti


Bakan Akardan önemli görüşmeler: Komutanları kabul etti




Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı vurduErmenistan-Azerbaycan sınırında bugün devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı vurarak imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı kışlanın vurulmasının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
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