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23.12.2020 - 16:58 | | İHA

Bakan Akar'dan Yargıtay'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ayrı ayrı ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Bakan Akar'dan Yargıtay'a ziyaret

Yargıtay'a giden Akar, ilk olarak Yargıtay Başkanı Akarca ile bir araya geldi. Bakan Akar, sonrasında ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile görüştü.

Akar'ın, Akarca ve Şahin'e yeni görevleri dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Bakan Akardan Yargıtaya ziyaret

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