Bakan Akar'dan Yargıtay'a ziyaret

Yargıtay'a giden Akar, ilk olarak Yargıtay Başkanı Akarca ile bir araya geldi. Bakan Akar, sonrasında ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile görüştü.

Akar'ın, Akarca ve Şahin'e yeni görevleri dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.