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21.09.2020 - 10:58 | | DHA

Bakan Albayrak: 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Bakan Albayrak: 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun

Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşallah" dedi.

Bakan Albayrak: 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun

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