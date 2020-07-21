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21.07.2020 - 19:40 |

Bakan Albayrak: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız, hep çalışacağız!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme toplantısının ardından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak: İki yıl önce bir söz verdik, durmadan çalışacağız, hep çalışacağız!

Berat Albayrak twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere ver verdi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. İki yıl önce bir söz verdik: Durmadan çalışacağız.  Hep çalışacağız! Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.


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