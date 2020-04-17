17.04.2020 - 13:00 |
Bakan Albayrak paylaştı: Turgut Özal'ı rahmetle anıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 27. yılını andığı bir mesaj yayınladı.
Bakan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi;
Ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir değişime öncülük ederek milletimizin hafızasında ve gönlünde önemli bir yer sahibi olmuş devlet adamı ve siyasetçi 8. Cumhurbaşkanımız merhum #TurgutÖzal'ı vefatının 27. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.
Corona virüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisiGelen bir son dakika haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, corona virüse yakalanmamak veya tedavi sürecinin başarılı geçmesi için C ve D vitamini ile zerdeçal tüketiminin çok önemli olduğunu söyledi.