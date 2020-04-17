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HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Albayrak paylaştı: Turgut Özal'ı rahmetle anıyoruz
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17.04.2020 - 13:00 |

Bakan Albayrak paylaştı: Turgut Özal'ı rahmetle anıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 27. yılını andığı bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak paylaştı: Turgut Özal'ı rahmetle anıyoruz

Bakan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi;

Ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir değişime öncülük ederek milletimizin hafızasında ve gönlünde önemli bir yer sahibi olmuş devlet adamı ve siyasetçi 8. Cumhurbaşkanımız merhum #TurgutÖzal'ı vefatının 27. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

Bakan Albayrak paylaştı: Turgut Özalı rahmetle anıyoruz

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