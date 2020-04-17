Bakan Albayrak paylaştı: Turgut Özal'ı rahmetle anıyoruz

Bakan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi;

Ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir değişime öncülük ederek milletimizin hafızasında ve gönlünde önemli bir yer sahibi olmuş devlet adamı ve siyasetçi 8. Cumhurbaşkanımız merhum #TurgutÖzal'ı vefatının 27. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.