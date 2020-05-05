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05.05.2020 - 18:37 | | DHA

Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek.

Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Bakanlık'tan edinilen bilgiye göre; Citigroup ve Societe Generale ile 6 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da düzenlenecek toplantı, basına kapalı olacak. Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatacak. Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin aldığı ekonomik tedbirlerin yanı sıra, salgından sonraki sürece ilişkin de Türkiye'nin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceği konusunda detayları paylaşacak. Telekonferans toplantısının ana konularından birisini de Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi oluşturacak. Bakan Albayrak'ın, salgınla mücadelede Türkiye'nin tarihi bir başarı ortaya koyduğuna dikkat çekeceği öğrenildi. Bakan Albayrak, toplantıda özellikle Türkiye'ye inanıp uzun vadeli yatırım yapan portföy yatırımcıların merak ettikleri konularda sorularını da yanıtlayacak.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklamalarda bulunduAK Parti MYK sonrası, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik son dakika açıklamalarında bulundu. 'Darbe iması' tartışmasına yönelik açıklamalarda bulunan Çelik, "Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır. Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecek" dedi.
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