Bakan Albayrak vatandaşlarla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Albayrak o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal ve istikbal mücadelemizin sembol şehirlerinden Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Maraşlı hemşehrilerimizle birlikte olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti.

Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize muhabbetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."