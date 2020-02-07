07.02.2020 - 15:57 |
Bakan Albayrak vatandaşlarla bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Albayrak o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
"İstiklal ve istikbal mücadelemizin sembol şehirlerinden Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Maraşlı hemşehrilerimizle birlikte olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti.
Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize muhabbetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."
İletişim Başkanı Altun'dan "Barışın anahtarı Türkiye" videosu paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı her zaman siyasi çözüm ve demokrasiden yana gayretlerini sürdürdüğünü belirterek, barışın anahtarının Türkiye olduğunu ifade etti.