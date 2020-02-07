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07.02.2020 - 15:57 |

Bakan Albayrak vatandaşlarla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Albayrak vatandaşlarla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Albayrak o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal ve istikbal mücadelemizin sembol şehirlerinden Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Maraşlı hemşehrilerimizle birlikte olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti.

Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize muhabbetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Albayrak vatandaşlarla bir araya geldi

 

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