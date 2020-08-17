17.08.2020 - 13:45 | | milliyet.com.tr
Bakan Albayrak'tan 17 Ağustos depremi paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 17 Ağustos 1999 depremine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, depremin üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatarak, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmen, ailelerine ise sabır diledi.
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan, hepimizi acılara boğan depremin üzerinden tam 21 yıl geçti. Acısı dün gibi taze olan Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.
Bakanlar depremi simülasyonda böyle yaşadıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Program sonunda Soylu ve Kurum simülasyon merkezinde depremi yaşadı. Bakanlar eğilerek depremin sona ermesini bekledi.