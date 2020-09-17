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17.09.2020 - 15:09 | | milliyet.com.tr

Bakan Albayrak'tan Adnan Menderes paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merhum Başbakan Adnan Menderes'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı.

Bakan Albayrak'tan Adnan Menderes paylaşımı

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yeter, söz milletindir!"
Milli iradenin temsilini sekteye uğratan karanlık zihniyet tarafından haksız yere idama mahkum edilerek milletimizin gönlünde ve zihninde şehitlik mertebesine ulaşan merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum.

Bakan Albayraktan Adnan Menderes paylaşımı

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