MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Albayrak'tan Ayasofya paylaşımı: Vatan davasının en kıymetli sembolüdür
ABONE OL
22.07.2020 - 23:04 |

Bakan Albayrak'tan Ayasofya paylaşımı: Vatan davasının en kıymetli sembolüdür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, " Ayasofya Camii, bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

Ayasofya Camii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını.



    Muğla'da dereye giren kişi boğulduMuğla'nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bakan Koca'dan Kurban Bayramı için kritik uyarılar: Hiçbir şekilde olmamalıdır

    Son dakika... Bakan Koca'dan Kurban Bayramı için kritik uyarılar: Hiçbir şekilde olmamalıdır

    Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

    Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

    NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

    NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

    22 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu - 1342. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

    22 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu - 1342. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

    Sıradaki Haber