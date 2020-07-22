22.07.2020 - 23:04 |
Bakan Albayrak'tan Ayasofya paylaşımı: Vatan davasının en kıymetli sembolüdür
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, " Ayasofya Camii, bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak'ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
Ayasofya Camii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür. Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını.
#AyasofyaCamii bizim için taştan bir yapı değil vatan davasının en kıymetli sembolüdür.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 22, 2020
Ne duvarlarında ne de taşlarında yazar anlamı... Türk milleti ancak ve ancak gönlünün en müstesna yerinde saklar Ayasofya Camii'nin biricik manasını. https://t.co/H6k0GB3U4X