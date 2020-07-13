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13.07.2020 - 19:46 | | DHA

Bakan Albayrak'tan Azerbaycan'a destek Ermenistan'a tepki: Saldırıyı şiddetle kınıyorum!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Kardeş ülkemiz Azerbaycan’a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'tan Azerbaycan'a destek Ermenistan'a tepki: Saldırıyı şiddetle kınıyorum!

Ermenistan'ın, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırısına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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