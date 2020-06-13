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13.06.2020 - 14:07 | | DHA

Bakan Albayrak'tan, 'Cemil Meriç' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazar Cemil Meriç'in vefatının 33'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak'tan, 'Cemil Meriç' paylaşımı

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, "Kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmek uğruna gözlerini feda eden büyük mütefekkir Cemil Meriç" ifadesini kullandı.

Bakan Albayraktan, Cemil Meriç paylaşımı

3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdiEsenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına aldı.
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