13.06.2020 - 14:07 | | DHA
Bakan Albayrak'tan, 'Cemil Meriç' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazar Cemil Meriç'in vefatının 33'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, "Kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmek uğruna gözlerini feda eden büyük mütefekkir Cemil Meriç" ifadesini kullandı.
3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdiEsenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına aldı.