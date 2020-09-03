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03.09.2020 - 19:51 |

Bakan Albayrak'tan corona virüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, coronavirüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Albayrak'tan corona virüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı

Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'nin Koronavirüs'e yakalandığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum, kısa zamanda şifa bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.



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