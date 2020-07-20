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20.07.2020 - 16:15 |

Bakan Albayrak'tan KKTC mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Bakan Albayrak'tan KKTC mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Tarih: 20 Temmuz 1974
Yer: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.
Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi BUGÜN de yanındayız.

Bakan Albayraktan KKTC mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız

Bakan Albayrak'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:Tarih: #20Temmuz1974Yer: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti #KıbrısBarışHarekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi BUGÜN de yanındayız.
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