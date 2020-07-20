Bakan Albayrak'tan KKTC mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Tarih: 20 Temmuz 1974

Yer: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi BUGÜN de yanındayız.