20.07.2020 - 16:15 |
Bakan Albayrak'tan KKTC mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Tarih: 20 Temmuz 1974
Yer: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.
Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi BUGÜN de yanındayız.
Bakan Albayrak'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:Tarih: #20Temmuz1974Yer: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti #KıbrısBarışHarekatı'nın 46. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.Kıbrıslı kardeşlerimizin geçmişte olduğu gibi BUGÜN de yanındayız.