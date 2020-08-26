Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.