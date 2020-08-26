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26.08.2020 - 12:28 | | milliyet.com.tr

Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bakan Albayraktan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi!İstanbul'da yağışsız yaz aylarında barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Büyükçekmece oldu. Baraj gölünün su havzasında doluluk oranı yüzde 25.56'ya düşerken daha önce balıkların yüzdüğü alanlarda artık rahatlıkla yürünebiliyor. Çevrede yaşayanlar "Daha önce hiç bu kadar kurumamıştı" diyor.
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