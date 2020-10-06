Bakan Albayrak'tan 'Yasin Börü' paylaşımı

Bakan Albayrak, 6-8 Ekim olaylarının 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız. 6- 8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.