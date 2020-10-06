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06.10.2020 - 16:45 | | AA

Bakan Albayrak'tan 'Yasin Börü' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "6- 8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Bakan Albayrak'tan 'Yasin Börü' paylaşımı

Bakan Albayrak, 6-8 Ekim olaylarının 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız. 6- 8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Bakan Albayraktan Yasin Börü paylaşımı

Doktorlar ve hastane polisi darbedildi!İzmir Bornova ilçesindeki üniversite hastanesinde, 1'i kadın 2 doktor ile görevli polis memuruna saldıran 2 kişi gözaltına alındı.
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