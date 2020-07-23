Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya konuları ele alındı.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (23 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu. Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerini kullandı.