04.11.2020 - 13:39 | | DHA
Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü desteklenmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü herkes tarafından kayıtsız şartsız desteklenmeli" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle katıldığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 130'uncu toplantısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Başkalarının kutsalını aşağılamak ifade özgürlüğü olamaz. Terörün her çeşidini kınıyoruz ve herkesten aynı yaklaşımı bekliyoruz. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü herkes tarafından kayıtsız şartsız desteklenmeli" ifadelerini kullandı.
Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eşlik ettiYolunu şaşıran sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Trafiğin içinde panikleyen köpeğe 5 motosiklet ortalarına alarak eskortluk etti ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçti. Köpeğin köprüde yürüme anları ise o motorculardan biri olan Erdem Demirel'in kask kamerasına saniye saniye yansıdı.