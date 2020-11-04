MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü desteklenmeli
ABONE OL
04.11.2020 - 13:39 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü desteklenmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü herkes tarafından kayıtsız şartsız desteklenmeli" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü desteklenmeli

Bakan Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle katıldığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 130'uncu toplantısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Başkalarının kutsalını aşağılamak ifade özgürlüğü olamaz. Terörün her çeşidini kınıyoruz ve herkesten aynı yaklaşımı bekliyoruz. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü herkes tarafından kayıtsız şartsız desteklenmeli" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycanın toprak bütünlüğü desteklenmeli

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycanın toprak bütünlüğü desteklenmeli

Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eşlik ettiYolunu şaşıran sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Trafiğin içinde panikleyen köpeğe 5 motosiklet ortalarına alarak eskortluk etti ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçti. Köpeğin köprüde yürüme anları ise o motorculardan biri olan Erdem Demirel'in kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İdari izin nedir, hamileler ve 60 yaş üstü idari izinli mi? Kimler idari izinli sayılacak?

İdari izin nedir, hamileler ve 60 yaş üstü idari izinli mi? Kimler idari izinli sayılacak?

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

KYK burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KYK yurt başvuru sayfası

KYK burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KYK yurt başvuru sayfası

Sıradaki Haber