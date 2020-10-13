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13.10.2020 - 20:34 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede son gelişmeler değerlendirilirken, bakanlar yaptıkları çalışma ve görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.


Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Beşiktaş'ta iş insanına silahlı saldırıİstanbul Beşiktaş'ta, iki iş insanı arasında yaşanan ticari anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kan döküldü. İş insanı Engin M., sokakta kendisini bekleyen İbrahim S.'nin silahlı saldırısından kurtulurken, şoförü Kutlu Muhammed O. seken kurşunlardan birinin ayağına isabet etmesiyle yaralandı.
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