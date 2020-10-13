13.10.2020 - 20:34 | | DHA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede son gelişmeler değerlendirilirken, bakanlar yaptıkları çalışma ve görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.
Beşiktaş'ta iş insanına silahlı saldırıİstanbul Beşiktaş'ta, iki iş insanı arasında yaşanan ticari anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kan döküldü. İş insanı Engin M., sokakta kendisini bekleyen İbrahim S.'nin silahlı saldırısından kurtulurken, şoförü Kutlu Muhammed O. seken kurşunlardan birinin ayağına isabet etmesiyle yaralandı.