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10.10.2020 - 10:31 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov Moskova'daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.

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