10.10.2020 - 10:31 | | DHA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov Moskova'daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.
17 ilde eş zamanlı çocuk istismarı operasyonu! Çok sayıda gözaltı varBir uygulama üzerindeki gruptan çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntü ve mesaj paylaştığı tespit edilen 22 şüpheli, İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.