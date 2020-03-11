Bakan Çavuşoğlu Brüksel’deki zirveyi değerlendirdi: AB ile konuşacağız

Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeleri “yapıcı” olarak değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıdan siyasi ve teknik görüşmelerin sürdürülmesi kararının çıktığını söyledi. 18 Mart mutabakatının yapıldığı 2016 şartlarıyla bugünkü şartların, göçmen ihtiyaçlarının farklı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu “O gün 7 yaşında olan çocuk artık bugün 16-17 yaşında. 10 yaşında olan birisi bugün 19 yaşında. O yüzden yeni şartlar çerçevesinde ilave neler yapmamız lazım, bunları oturup konuşacağız. Eğer 26 Mart’a kadar kendi aramızda bir mutabakat sağlarsak, 26 Mart’ta bir AB liderler zirvesi var, o toplantının gündemine bu konular gelecek” dedi.

Çavuşoğlu AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa’nın sınırlarının Türkiye’nin güneydoğu sınırlarından başladığını belirten Çavuşoğlu, “Avrupa’nın sınırları, İran sınırından başlıyor, Boğaz’dan da başlamıyor. Suriye’den, İran’dan, Karadeniz’den, Irak’tan başlıyor. Avrupa’nın sınırları Yunanistan’dan başlamıyor” ifadesini kullandı. Yunanistan’da sığınmacılara kaynar su döküldüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, “Bu nasıl insanlık? Bir de medeniyetten, demokrasiden bahsediyorlar. Bize insan hakları dersi vermeye çalışıyorlar. Türkiye’de böyle bir şey olsaydı tüm dünya ayağa kalkmaz mıydı? Kalkardı...” diye konuştu.



Öte yandan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.



‘Güneyi Ruslar denetleyecek’



İdlib’de ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, “M-4” yolunun güvenli şekilde trafiğe açılması için çalışılacağını söyledi. Çavuşoğlu “Güney kısmını Ruslar denetleyecek, kuzey kısmını biz, yani ortak devriyeler. Bu yola rejim ya da radikal gruplar tarafından bir saldırı ya da müdahale olmayacak” dedi. Önceki gün ateşkesin basit bir silahla cam indirme şeklinde ihlal edildiğini anlatan Çavuşoğlu, “Fakat arkadaşlarımızın tespitine göre Rusya rejimi çok sert şekilde uyarmış. Rejim ilerlemeye çalışırsa ne olacak? Rejim ateşkese uymazsa, bunu da Moskova’da net şekilde ortaya koyduk, bugüne

kadar silahlı kuvvetlerimiz ne yaptıysa onu yaparız. Karadan onu yaparız” ifadelerini kullandı.



‘Kongre’ye yalvarmayacağız!’



ABD’nin Türkiye’ye destek konusunu değerlendiren Çavuşoğlu; “İstihbarat paylaşımı dahil, havadan, karadan bazı destekler verebileceklerini söylediler. Amerikalı muhataplarımız Türkiye’nin ihtiyaçlarını ve ne tür destekler verilmesi gerektiğini biliyor. Her zaman olduğu gibi yine bu süreçte de ABD içinde farklı kurumlardan, farklı sesler geldi. Dolayısıyla kimin ne söylediği değil, önümüzdeki süreçte nasıl bir destek verip verilmediğini göreceğiz” diye konuştu. ABD’den Patriot için satış garantisi istediklerini kaydeden Çavuşoğlu “İçerideki süreçler ne ise, bunları tamamlamak senin yükümlülüğün, benim değil. Kongre’ye gidip ben yalvarmayacağım ‘Siz izin verin de ben Patriot alayım’ diye. Satmak istiyorsanız kendi sürecinizi kendiniz tamamlarsınız” dedi.