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16.04.2020 - 11:23 |

Bakan Çavuşoğlu bu görüntüyü paylaşıp açıkladı: 'Birlikte başaracağız'

Türkiye'nin yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadelesinde Gürcistan'ın dayanışmasının ifadesi olarak başkent Tiflis’in sembollerinden Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Bakan Çavuşoğlu bu görüntüyü paylaşıp açıkladı: 'Birlikte başaracağız'

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani Türkiye'nin yardımları sonrası Twitter teşekkür ederek Tiflis Kulesi'nin Türk bayrağının renkleriyle paylaşıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Gürcü mevkidaşına teşekkür ederek Tiflis Kulesi'nin Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Koronavirüs’le mücadelede Tiflis Kulesi bayrağımızın renkleriyle aydınlatıldı. Dost #Gürcistan’a teşekkür ediyoruz. Türkiye Bayrağı Gürcistan Bayrağı #BirlikteBaşaracağız.

Bakan Çavuşoğlu bu görüntüyü paylaşıp açıkladı: Birlikte başaracağız

TİFLİS BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Tiflis Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada da, "Koronavirüs ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'ni desteklemek için Tiflis Kulesi Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Bu mücadelede sizin yanınızdayız. Salgını birlikte yeneceğimize inanıyoruz. Gürcistan bu mesajı Türk halkına gönderiyor." ifadesine yer verildi.

 

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