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15.09.2020 - 19:56 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yoluyla katıldığı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu üçüncü toplantısında Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasındaki uluslararası çalışmalara katkılarını paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu toplantısına katıldı

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu 3. Toplantısına videokonferansla katıldık. Ülkemizin salgın sırasındaki uluslararası çabalara katkılarını paylaştık. Kovid-19 zayıf noktaları gösterdi ama şimdi daha iyi ve güvenli bir dünya yaratmak için fırsatlarımız da var. "

Kızılırmak Kuş Cenneti'nde yangınUNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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