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15.04.2020 - 10:49 |

Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 25 bin kişi Türkiye'ye getirildi

Son dakika gelen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 70 ülkeden 25 bin vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 25 bin kişi Türkiye'ye getirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak İnşAllah en kısa sürede ülkemize getireceğiz. Bugüne kadar, yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen; 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu duyurdu 25 bin kişi Türkiyeye getirildi

Bakan Çavuşoğlu duyurdu 25 bin kişi Türkiyeye getirildi


 

İstanbul'da sıcak dakikalar! Araçtan poşetle bir cisim atılınca...İstanbul'da Yunus diye tabir edilen motosikletli ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan bir otomobili havadan drone ile de desteklenen kovalamaca sonucu yakaladı. Otomobilden poşetle uyuşturucu madde atan şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslara ayrıca maske takmamaktan dolayı para cezası kesilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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