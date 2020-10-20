MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu Fransa’ya gidiyor
ABONE OL
20.10.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

Bakan Çavuşoğlu Fransa’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Fransa’ya gidiyor.

Bakan Çavuşoğlu Fransa’ya gidiyor
ECEM TOPLAR Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Fransa’da temaslarda bulunacak Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile bir araya gelecek. Çavuşoğlu’nun görüşmede, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarından Fransa’nın Dağlık Karabağ sorununa ilişkin tavrını, Ermenistan’ın hukuku hiçe sayan tutumu ve sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını gündeme getirmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşına Ermenistan’a verilen desteği geri çekmeleri yönünde mesaj iletecek.

Çavuşoğlu’nun ziyaretindeki diğer önemli gündem başlığıysa Doğu Akdeniz olacak. Geçen hafta, Fransa ve Almanya, Türkiye’yi, Doğu Akdeniz’deki eylemleriyle AB’yi provoke etmeye devam etmekle suçlamış ve tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre vermişti. Bu ziyaretle Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yürüttüğü gaz arama faaliyetleri ile ilgili tezlerini ortaya koyacak. Çavuşoğlu’nun, Le Drian’a bir hafta sürenin Türkiye tarafından tanınmayacağı mesajını iletmesi de bekleniyor. Görüşmelerde Libya’daki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Macron’un Çavuşoğlu’nu kabulü ise henüz netlik kazanmadı.

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beykoz'da otobüs alev alev yandı

Beykoz'da otobüs alev alev yandı

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı

'Makas' atan otomobil elektrik direğine çarpıp alev aldı

Sıradaki Haber