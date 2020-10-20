Bakan Çavuşoğlu Fransa’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Fransa’da temaslarda bulunacak Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile bir araya gelecek. Çavuşoğlu’nun görüşmede, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarından Fransa’nın Dağlık Karabağ sorununa ilişkin tavrını, Ermenistan’ın hukuku hiçe sayan tutumu ve sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını gündeme getirmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşına Ermenistan’a verilen desteği geri çekmeleri yönünde mesaj iletecek.

Çavuşoğlu’nun ziyaretindeki diğer önemli gündem başlığıysa Doğu Akdeniz olacak. Geçen hafta, Fransa ve Almanya, Türkiye’yi, Doğu Akdeniz’deki eylemleriyle AB’yi provoke etmeye devam etmekle suçlamış ve tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre vermişti. Bu ziyaretle Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yürüttüğü gaz arama faaliyetleri ile ilgili tezlerini ortaya koyacak. Çavuşoğlu’nun, Le Drian’a bir hafta sürenin Türkiye tarafından tanınmayacağı mesajını iletmesi de bekleniyor. Görüşmelerde Libya’daki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Macron’un Çavuşoğlu’nu kabulü ise henüz netlik kazanmadı.