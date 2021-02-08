Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'ı ziyaret edecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız sözkonusu ziyaretleri çerçevesinde bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve diğer üst düzey zevatla temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin muhtelif veçheleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın bakanımız ziyaretleri kapsamında ayrıca, bu ülkelerdeki iş insanlarımızla bir araya gelecektir" denildi.