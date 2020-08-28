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28.08.2020 - 14:05 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüştük. Kardeş Libya ile aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor. Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız. Libya'da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

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