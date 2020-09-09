Bakan Çavuşoğlu, Mali, Gine Bissau ve Senegal'e gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Mali ziyareti çerçevesinde, Halkın Selameti için Ulusal Konsey üyeleri, Mali’de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ve Afrika Birliği temsilcileri ile siyasi geçiş süreci, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konularda görüşmeler yapacağı bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde Gine Bissau ve Senegal’e gerçekleştireceği ülkemizden Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk resmi ziyaretler, bahsekonu ülkelerle ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle gözden geçirilerek yeni işbirliği imkanlarının ele alınmasına, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişi yapılmasına fırsat sağlayacaktır" denildi.