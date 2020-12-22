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22.12.2020 - 08:09 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endoneyza Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle bir araya geldi. İki mevkidaş, yapılan anlaşmalar gereği personel eğitim mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diplomatik ilişkilerimizin 70'inci yıldönümünde Endonezya DB kardeşim Retno Marsudi'yle bir araya geldik. Ekonomi ve savunma sanayiinde iş birliğimizi artıracağız. Hedefimiz, ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Diplomatik personel eğitimi mutabakat zaptını imzaladık" dedi.

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