Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diplomatik ilişkilerimizin 70'inci yıldönümünde Endonezya DB kardeşim Retno Marsudi'yle bir araya geldik. Ekonomi ve savunma sanayiinde iş birliğimizi artıracağız. Hedefimiz, ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Diplomatik personel eğitimi mutabakat zaptını imzaladık" dedi.