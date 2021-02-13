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13.02.2021 - 18:35 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Nijeryalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Nijeryalı mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Nijeryalı mevkidaşı Onyeama ve 23 Ocak'ta Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinin kaptanı Mustafa Kaya ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Liberya bayraklı Mozart gemisi, Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, mürettebattan 3 kişiyle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

İlgili Türk resmi kurumlarının ve gemi sahibi şirketin etkin çalışmaları neticesinde kaçırılan 15 kişi dün serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılanlardan 6 kişi bugün Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirilmişti.

Kalan 9 gemicinin de akşam saatlerinde Büyükelçiliğe gelmeleri bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, kurtarılan mürettebatın Türk Hava Yolları ile en kısa zamanda evlerine getirileceklerini bildirmişti.

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştıNijerya'da serbest bırakılan 9 Türk gemici daha Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.
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