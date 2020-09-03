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03.09.2020 - 18:07 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Telekonferans Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Görüntülü Telekonferans (VTC) Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Telekonferans Toplantısı'na katıldı

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları VTC Toplantısı’na katıldık. Yeni normalde salgınla küresel mücadelede atılabilecek adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu paylaşımında ayrıca "Sınır yönetimi ve geçişleri konularına odaklandık. 'Güvenli Turizm' programı başta ülkemizin başarılı uygulamalarını paylaştık." açıklamasında bulundu.

Veteriner yolunda kuaföre girdiMuğla'nın Bodrum ilçesinde, yavru köpeklerini veterinere götürürken park sırasında kontrolünü kaybeden sürücü, otomobiliyle kuaför dükkanına girdi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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