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01.10.2020 - 16:48 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür. Görüşmede Ermenistan'ın saldırganlığı ele alınmıştır" denildi.

    Valiyle esnaf arasında güldüren maske diyaloguKahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında Vali Coşkun'un pandemi kurallarına uyup uyulmadığını sorduğu bir esnaf, kendisinin uyduğunu ancak bazı kişilerin uymadığını belirterek, "Bana yetki verseniz uymayanların gırtlağına sarılacağım" dedi. Esnafın bu sözlerine gülen Vali Coşkun, gırtlağa sarılmadan güzel konuşarak uyarmasını söyledi.
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