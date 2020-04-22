Bakan Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. #Suriye bağlamında #KOVID19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum&sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık.