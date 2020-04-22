22.04.2020 - 13:29 |
Bakan Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşıyla görüştü
Son dakika gelen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla videokonferans yöntemiyle Suriye'yi görüştü. Görüşmede İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeler ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısını telekonferans yoluyla gerçekleştirdik. #Suriye bağlamında #KOVID19 salgınıyla mücadeleyi görüştük. İdlib ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere son gelişmeleri, siyasi süreci, insani durum&sığınmacıların geri dönüşünü ele aldık.