10.06.2020 - 23:55 | | AA
Bakan Çavuşoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla corona virüs sürecini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.
Konuya ilişkin Twitter'dan mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "Salgın sonrası dönemde ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi için uluslararası alanda atılabilecek adımları değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Prof. Halaçoğlu'ndan flaş Ayasofya iddiası: Atatürk imzası gerçek değilİstanbul'un günümüze ulaşan en önemli tarihi simgelerinden biri olan Ayasofya müzesinin eskiden olduğu gibi camiye çevrilerek tekrar ibadete açılması gündemdeyken, Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ayasofya'nın müze haline getirilmesi için hazırlanan kararnamenin sahte olduğunu ileri süren Prof.Dr. Halaçoğlu, “Burada kullanılan imza gerçek değil. Bir el Ayasofya'yı müze haline getirmiş ve Atatürk'e mal etmişler. O tarih için Atatürk ismi geçince kimse itiraz edemez diye düşünmüşler. Böyle bir sahtekarlık var işin içinde” dedi.