Bakan Çavuşoğlu Senegal'de açıkladı: 'Kendilerine söyledim'

Çavuşoğlu, Senegal'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Ba'yla yaptığı görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin iki ülke ilişkilerinin tüm boyutlarını ve bölgesel konuları değerlendirmek için gerçekleştirildiğini ifade eden Çavuşoğlu, Senegal'in Türkiye'nin dostu olduğu gibi Afrika ve dünya için de önemli bir aktör olduğunu söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile de görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, "Kendilerine Ba ile ikili ilişkiler noktasında gündeme getirdiğimiz konular, imzaladığımız anlaşmalar ve önümüzdeki süreçte atacağımız adımlar hakkında arz ettik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Sall'e Türk firmalarına duydukları güven ve destek için teşekkür ettiklerini dile getirerek, "Yükselen Senegal Planı kapsamında Türk firmalarına daha fazla yer verme konusunda beklentilerimizi arz ettik." ifadelerini kullandı.

Senegal'in Türkiye Maarif Vakfına (TMV) verdiği desteğe de teşekkür eden Çavuşoğlu, Türk Büyükelçiliğine tahsis edilen arazide de temel atıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Ba ile bölgesel konuların değerlendirildiğini vurgulayarak, "Özellikle Libya'da Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği'nin daha aktif rol oynaması gerektiğini kendilerine söyledim. Mali konusunda da görüş alışverişinde bulunduk ve görüşlerimizin tamamen örtüştüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Mali'deki geçiş döneminin tamamlanması ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bu konuda Mali halkına ve Mali'ye destek olabileceğimizi söyledik. Mali'de geçiş sürecinin siviller ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) başta olmak üzere uluslararası toplumla işbirliği içinde tamamlanması gerekiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşayan Senegallilerin vize ve ikametleri konusunda pandemi nedeniyle aksamalar yaşandığını ve bu aksaklıkların da giderileceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasının sonunda Ba'yı Türkiye'ye davet etti.