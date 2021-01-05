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05.01.2021 - 16:33 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibini kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibi Hidayet Zorlu’yu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibini kabul etti


Bakan Çavuşoğlu, geçen hafta cumartesi günü Somali'de bombalı araçla terör saldırısı düzenlenen, yol çalışması yapan şirketinin sahibi Hidayet Zorlu'yu kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu, düzenlenen terör saldırısına ilişkin Zorlu'dan bilgi aldı.

 

Yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybettiVan’da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ekipleri harekete geçirdi.
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