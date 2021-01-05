Bakan Çavuşoğlu, Somali'de terör saldırısı düzenlenen Türk şirketinin sahibini kabul etti



Bakan Çavuşoğlu, geçen hafta cumartesi günü Somali'de bombalı araçla terör saldırısı düzenlenen, yol çalışması yapan şirketinin sahibi Hidayet Zorlu'yu kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu, düzenlenen terör saldırısına ilişkin Zorlu'dan bilgi aldı.