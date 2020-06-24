24.06.2020 - 21:16 | | DHA
Bakan Çavuşoğlu, Sudan Ortaklık Konferansı'na katılacak
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Sudan Ortaklık Konferansı'na katılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Ortaklık Konferansı, Almanya Federal Cumhuriyeti, AB, BM ve Sudan Cumhuriyeti'nin ortak ev sahipliğinde 25 Haziran 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu konferansa, ülkemizi temsilen Sayın Bakanımız katılacaktır. Konferansta geçiş döneminde Sudan hükümetine uluslararası toplum tarafından sağlanacak destek ele alınacaktır" denildi.
Sağlık Bakanı Koca'dan ikinci dalga açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Sağlık Bakanı Koca: (Kovid-19 vakalarındaki artış) İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz."