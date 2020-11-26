Bakan Çavuşoğlu: Trump veya Biden bize farketmez

Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

AB VİRGÜLE TAKILIYOR: (Reform çalışmaları) AB ile ilgili süreçte reform, devam eden bir süreçtir. Cumhurbaşkanımızın başkanlık etmesi ve de direktifi ‘Bu kriterleri yerine getirin’ demesi bizim için itici güçtür ama vize serbestisiyle ilgili, 6 kriterle ilgili görüşlerimizi AB’ye ilettik, geri dönmüyor; bir virgüle takılıyor.

RUMLAR TEŞEKKÜR EDİYOR: Kapalı Maraş konusunda birçok Rum vatandaş bize teşekkür ediyor, ‘açıyorsunuz, mülklerimizi kullanacağız’ diyor. Biz uluslararası hukuk çerçevesinde BM kararları çerçevesinde açıyoruz. Şimdi, gittiğimiz yer kamu alanları, yol ve plajlar ama diğer envanter çıktıktan sonra herkesin hakkına riayet edilecek, kimsenin hakkı çiğnenmeyecek.

TL’DEN NİYE GOCUNUYORUZ?: (Suriye çatışmasızlık bölgesinde TL kullanımı) Orada fabrikalar zeytinyağını işiyor, Türkiye üzerinden ‘Re-export’ yapılıyor. Oradaki halk para kazanıyor. Türk lirasının orada kullanılmasının ne mahsuru var? Türkiye’de ABD dolarını, euroyu kullanırken iyi de Türk parasının bir yerde -orada bir para birimi de olmadığı için, rejimin oraya yaklaşımı belli yani- bu insanların alışverişini bizim paramızla yapmasından niye gocunuyoruz biz? Bunu anlamadım.

DAĞLIK KARABAĞ: Dağlık Karabağ’ın statüsüyle ilgili bundan sonra da müzakereler devam edecek. Biz de bu işin denetlenmesi için yerinde inceleme, raporlama ve gereken adımları, tedbirleri almak için Rusya’yla ayrı bir anlaşma imzaladık; detaylarını arkadaşlar görüşüyor. Azerbaycan’a bir millet iki devlet olduğumuz için sahip çıkmıyoruz; ahlaken de hukuken de haklı olduğu için.

KESTİRMEK ZOR: Biden’le dış politika değişir mi? Yani dünya o kadar değişti ki kestirmek zor. Amerika’da çok köklü değişiklik olmaz. Yanı başımızda PKK’yı Obama döneminde desteklemeye başladılar ve Trump bunu devam ettirdi. FETÖ meselesi o zaman böyleydi, Trump geldi, maalesef değişmedi. Bizim için fark etmez, Amerikan halkı kimi seçerse biz o yönetimle çalışmak durumundayız ve ilişkilerimizi geliştirmek için diyalogdan yanayız.

‘Atatürk’ü hedef almadım’

(Lozan Antlaşması’na ilişkin açıklamalarına yönelik eleştirilere karşı)

“Dibimizdeki Meis Adası anlaşmayla verildiği için hayıflandım, burada Lozan’ı, cumhuriyeti veya Atatürk’ü hedef almadım. O gün zor şartlarda imzalamışız, cumhuriyetimiz kurulmuş, Mustafa Kemal Atatürk’e müteşekkiriz, kimseyi hedef almıyoruz ama bazen de hayıflanıyoruz yani. Meis 2 km.uzaklıkta, anlaşmayla vermişiz.”