24.07.2020 - 17:19 | | AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile tarihte yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamdolsun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık tarihinde de..." ifadesini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kılıçlı hutbe açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıkmasını soran gazetecilere, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah" dedi.