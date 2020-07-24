Bakan Çavuşoğlu'ndan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi mesajı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamdolsun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıldı. Tarihte yeni bir sayfa da açıldı. Aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlık tarihinde de..." ifadesini kullandı.