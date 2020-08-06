06.08.2020 - 21:18 | | AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye, çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ninDoğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edeceğini bildirdi.
Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AB'yle ilişkilerimizin bazı üye devletlerce rehin alınmasına izin verilmemeli. Göç konusunda AB sözünde durmalı. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin: “Covid-19 ile mücadele Türkiye’de son derece iyi durumda”Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, “Hükümetimizin aldığı tedbirler ve bakanlıklarımızın uygulama ve vatandaşımızın desteğiyle, Covid-19 ile mücadele Türkiye’de son derece iyi durumdadır hatta dünyada örnek teşkil edecek bir mücadele sergileniyor” dedi.