MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Filistin' mesajı
ABONE OL
29.11.2020 - 12:31 | | AA

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Filistin' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin her daim Filistin halkının yanında olacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Filistin' mesajı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Filistinli kardeşlerimizi yürekten destekliyoruz. Bu dava, bizim davamız. Haklı davalarında Filistin halkının her daim yanında olacağız." ifadesini kullandı.

"ADALETSİZLİĞİN GİDERİLMESİ YÖNÜNDEKİ ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Konuya ilişkin, Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda da "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, Filistin'in haklı davasına bağlılığımızı en güçlü şekilde teyit ediyoruz. Kardeş Filistin halkının maruz kaldığı tarihi adaletsizliğin, iki devletli çözüm temelinde kalıcı şekilde giderilmesi yönündeki çabalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakan Çavuşoğlundan Filistin mesajı

Bakan Çavuşoğlundan Filistin mesajı

Esenyurt'ta pompalı dehşetiEsenyurt'ta eşiyle boşanma aşamasında oldukları öğrenilen adam, pompalı tüfeğiyle dehşeti yaşattı. Silahı aile üyelerine doğrultan, sokakta ateş ederek gelen sesler üzerine balkondan dışarıya bakan bir kişiyi de yaralayan şüpheli gözaltına alınırken dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bisikletten düştü, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti!

Bisikletten düştü, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti!

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

30 bin TL'lik hırsızlık! Alarma aldırış etmeden soydular

30 bin TL'lik hırsızlık! Alarma aldırış etmeden soydular

Sıradaki Haber