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17.09.2020 - 19:15 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO ile kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kanadalı mevkidaşı Francois-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO ile kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Stoltenberg ve Champagne ile telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov ile de görüştü.

Bakan Pekcan duyurdu: Almanya ile görüşmeler devam edecekTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi döneminde ihracatçının yanında olmak ve onları desteklemek adına ekstra gayret sarf ettiklerini söyledi. Pekcan, bu kapsamda 24 Ağustos itibarıyla Almanya ile başlayan sanal genel ticaret heyet görüşmelerinin Eylül sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.
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