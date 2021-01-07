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07.01.2021 - 20:10 | | AA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Portekiz'de kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Başbakan Antonio Costa ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Portekiz’de Portekiz Başbakanı António Costa tarafından kabul edildi. Başbakanlık binası önünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva karşıladı ve basına kapı önünde poz verdiler.

Bakan Çavuşoğlundan Portekizde kritik temaslar


Bakan Çavuşoğlu daha sonra  Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlundan Portekizde kritik temaslar


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