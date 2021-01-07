Bakan Çavuşoğlu'ndan Portekiz'de kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Portekiz’de Portekiz Başbakanı António Costa tarafından kabul edildi. Başbakanlık binası önünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva karşıladı ve basına kapı önünde poz verdiler.







Bakan Çavuşoğlu daha sonra Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile görüştü.







