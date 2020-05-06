06.05.2020 - 10:25 |
Bakan açıkladı! 128 ülke Türkiye'ye başvurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında, "128 ülke Türkiye'den hibe, ihracat izni ya da satın alma şeklinde tıbbi malzeme talebinde bulundu, yarısını karşıladık" dedi.
Ayrıntılar birazdan...
Tabea Antik Kenti'ne koyun sürüsü daldıDenizli'nin Kale ilçesindeki Helenistik dönemden izler taşıyan Tabea Antik Kenti'ne 100 koyunun bulunduğu sürü girdi. Tarihi kalıntıların arasında otlayıp, üzerinde yürüyen koyunların çobanı, hayvanlarının tarihi eserlere zarar vermeyeceğini belirterek, "Ayağıyla para mı kazacak benim koyunlarım?" dedi.