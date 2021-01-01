01.01.2021 - 01:05 |
Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni yıl mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "2021 yılının milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, anons ile sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk bebeğinin doğduğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görüntülü görüşmeyle bağlanarak, bebeğin annesi Nursel Aydemir ve babası Cevdet Aydemir'den kızlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı ve ailenin yeni yılını kutladı.