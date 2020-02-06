MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor
ABONE OL
06.02.2020 - 21:54 | | AA

Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali ve Kongolu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Awad ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, gün içinde Burkina Fasolu mevkidaşı Mamadou Alpha Barry, Gine-Bissaulu mevkidaşı V. Ruth Monteiro, Namibyalı mevkidaşı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Madagaskarlı mevkidaşı Dr. Djacoba Liva Tehindrazanariveo ile de ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

 

    Lüks siteyi soyuyordu.. Engel olmak isteyen kişiyi ağır yaraladıBaşakşehir'de lüks bir siteye hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen bir kişi, kaçarken kendisine engel olmak isteyen başka bir kişiyi silahla iki el ateş ederek vurdu. Başına isabet eden mermilerle ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika deprem haberleri... En son nerede, saat kaçta deprem oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem haritası

    Son dakika deprem haberleri... En son nerede, saat kaçta deprem oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem haritası

    Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

    Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Sıradaki Haber