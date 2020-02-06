Bakan Çavuşoğlu'nun Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Awad ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu, gün içinde Burkina Fasolu mevkidaşı Mamadou Alpha Barry, Gine-Bissaulu mevkidaşı V. Ruth Monteiro, Namibyalı mevkidaşı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Madagaskarlı mevkidaşı Dr. Djacoba Liva Tehindrazanariveo ile de ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.
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Lüks siteyi soyuyordu.. Engel olmak isteyen kişiyi ağır yaraladıBaşakşehir'de lüks bir siteye hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen bir kişi, kaçarken kendisine engel olmak isteyen başka bir kişiyi silahla iki el ateş ederek vurdu. Başına isabet eden mermilerle ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.